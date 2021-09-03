Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Ne Zaman? Başvuru Şartları Nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı duyuruya göre farklı kadrolardan personel alımı yapacak. Alımlar ne zama olacak? başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branştan uzman erbaş alımı yapacağını belli aralıklarla yayınlayarak yapıyor. Uzman erbaş alımı için İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir duyurular yapılıyor. Yapılan duyurularda şoför, telsizci, topçu ve kurbağa adam gibi farklı branşlardan personel alımı yapılıyor.

Uzman Erbaş Alımı İçin Başvurular Ne Zaman?

Uzman erbaş başvurusu öncelikle ilan yayınlanması gerekiyor. İlan içerisinde belirtilen tarihlerde aşağıda verilen başvuru şartlarına uyan adaylar yapabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacaktır.

İnternet başvurusu harici yapılan diğer başvurular geçersiz sayılacaktır. Uzman erbaş başvuru sonucu ise www.sg.gov.tr sitesi üzerinden açıklanacaktır. Buna bağlı olarak uzman erbaş alım başvuru şartları nelerdir?

2021 Uzman Erbaş Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C vatandaşı olmak ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

Alım yapılacak branş için yeterli donanıma sahip olmak,

En az 164 boyda olmak,

Sağlık durumu uzman erbaşlık için yeterli olması,

27 yaşını geçmemek,

Askerlik görevi yaparken başvuru yapacak kişilerin nitelikli belgeye sahip olması,

Milli Güvenlik kurulunca devlete karşı oluşum ya da grup gibi terör örgütüne üye olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı haysiyet ve şerefi zedeleyecek eylemde bulunmamak,

Devletin şahsiyetine karşı suç işlememek, (rüşvet, zimmet, hırsızlık, kadın ya da erkek kaçırmak, istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, irtikap, sahtecilik, fuhşiyata tahrik vb.)

Yukarıda uzman erbaş başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Bu şartlara uygun kişiler ilan yayınlandığı zaman başvuruda bulunmalıdır.

İlan anlık olarak sizlere sunulacaktır.