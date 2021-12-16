Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay alımları ne zaman? başladı mı?

Sözleşmeli personel alımları devam ediyor. Personel olmak isteyenler alım ilanlarını takip ediyorlar. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Kamu Alımları 16.12.2021, 14:19 16.12.2021, 14:32
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay alımları ne zaman? başladı mı?

Sözleşmeli personel alımları devam ediyor. Personel olmak isteyenler alım ilanlarını takip ediyorlar. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM İLANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma
Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 08-23 Aralık
2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar;
www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel
Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular, 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59’da sona
erecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare
duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul
edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.
c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans
bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar
için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi
tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici
kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01
Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası
doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Hamile olmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr
internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru
Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru
Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden
gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi
üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya
internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında giriş
yapılacaktır.
b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve
diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan
edilecektir.
c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında
yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak
olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

kaynak:kamu personel alımları

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