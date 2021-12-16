Sağlık Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Personel alımı ilanı yayınladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru koşulları nelerdir?

Kamu Alımları 16.12.2021, 12:51 16.12.2021, 13:18
Sağlık Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Personel alımı ilanı yayınladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru koşulları nelerdir?

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna
göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20.000 sözleşmeli sağlık
personeli alınacaktır.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre
dağılımı ekte gösterilmiştir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet
sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans
düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar
için 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 16 Aralık 2021 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercih
kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası
ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen
veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp
fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen
istisnalar kapsamına girmeyenler, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih
etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından
yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite
hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli
pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar
kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm:“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b)
veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir
yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

kaynak:kamupersonelalımları

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