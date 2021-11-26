Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 40 bin personel alımı!

Sağlık Bakanlığının personel alımı ilanı yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları nelerdir?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular 16 Kasım'da sona erecek

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

kaynak:kamu alımları