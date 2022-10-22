Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! İşte detaylar..

Memur olmak isteyen adayların gözü personel alımı ilanlarında. Sağlık Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve tarihleri..

Kamu Alımları 22.10.2022, 14:39 22.10.2022, 14:46
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadeleri ile duyurmuştu. Geçtiğimi yıl en büyük kadro hemşirelere açılırken 2022 sağlık bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı merak konusu oldu. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir bilgi verilmese de açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Habertürk

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