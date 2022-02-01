PTT KPSS'siz 15 bin personel alımı yapacak!

PTT tarafından personel alımına dair kadro dağılımında, 35 yaşını aşmamış büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılacak olup bu tarihlerin ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Son 3 sene içinde alım yapmayan PTT, bu yıl 15 bin personeli KPSS şartsız işe almayı planlıyor. Bu doğrultuda, büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılacak olup bazı şartlar aranıyor.

2022 yılında PTT personel alımı yapılacak olan kadroda, büro görevlisi, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker ve gişe elemanı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımında başvuru şartları; ‘Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, kamu haklarından yasaklı bulunmamak, yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak, başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak, daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.’

PTT PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Son 3 senedir personel alımı yapmayan PTT, bu yıl ve diğer senede personel alımı yapacağını önceden açıklasa da henüz bir ilan yayınlamadı. Ancak PTT’nin 2022 yılında sınavsız 15 kişiyi kadrolu çalışan olarak alacağı belirtildi. Konuyla ilgili net bir tarih ortaya konulmasa da başvuruların yakın bir zamanda açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamu Bülteni