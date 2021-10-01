ÖSYM Sözleşmeli Bilim Personeli Alımı İçin Başvurular Başladı Mı?
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Başvuruları (2021/1) Duyurusu yayınlandı. Başvurular 1-15 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.
ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİM PERSONELİ SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI
Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
SINAV BAŞVURU FORMU EKSİKSİZ DOLDURULMALI
Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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|O
|P
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|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
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|8
|15
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|7
|15
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|14
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|13
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|13
|8. Gençlerbirliği
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|11
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|6
|10
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|10
|11. Manisa FK
|7
|9
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|8
|8
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|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
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|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
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|6
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|5
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|O
|P
|1. Chelsea
|7
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|6
|14
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|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
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|14
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|6
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|14. Watford
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|7
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|6
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|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1