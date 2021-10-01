ÖSYM Sözleşmeli Bilim Personeli Alımı İçin Başvurular Başladı Mı?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİM PERSONELİ SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

SINAV BAŞVURU FORMU EKSİKSİZ DOLDURULMALI

Başvurular, 01 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olup 15 Ekim 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek’te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 03 Kasım 2021 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI