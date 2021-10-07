Öğretmenevi Alımları Başladı Mı? Başvuralar Ne Zaman?

Personel olmak isteyenlerin beklediği Öğretmenevi alımları başladı.Peki alım şartları neler? Öğretmen Evi ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar arasından kamu personeli alımı yapıyor. İŞKUR ilanları ile başvuruları 18-40 yaş arasında olanlardan alınacak.

KPSS’siz ve KPSS 60 puan şartı aranıyor.Öğretmen Evi İlkokul Lise Önlisans Lisans Personel Alımı 18-40 Yaş

Öğretmen Evi İlkokul Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Kamu Personeli Alımı Duyurusu

Temizlik görevlisi alımı, bulaşıkçı alımı ve gıda mühendisi alımı İŞKUR ilanları yayınlanarak başvuru kabul etmeye başladı. Alımı yapacak şehir Ardahan olarak verilmiştir. Başvuruları İŞKUR üzerinden online bir eklide yapılacak.

Öğretmenevi alımı KPSS’siz ve mühendis alımı KPSS 60 puanla yapılacak.

Temizlik görevlisi alımı 1 kişi: en az ilköğretim mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Başvuru 00006332829 iş ilan numarası ile yapılacaktır.

Bulaşıkçı alımı 1 kişi: en az ilkokul mezunu (lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabilir) olması gerekmektedir. Adaylar 18 ile 40 yaş arasında olması gerekiyor. Başvuru işlemi 00006332474 İŞKUR iş ilanları numarası ile yapılacak.

Gıda mühendisi alımı 1 kişi: gıda mühendisliği lisans mezunu olması gerekmektedir. Kamu personeli seçme sınavı KPSS 60 puanı olması gerekmektedir. Üst yaş sınırı olarak 40 açıklanmıştır. Adaylar başvurularını 00006332270 iş ilan numarası ile yapmaları istenmektedir.

Noter Kura Şekli ve Adresi

Başvuru yapan adaylar arasından noter kurası 14 Ekim 2021 saat 10:00 ile 11:00 de yapılacak. Noter çekiliş adresi Kaptanpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi, Askeri Gazino Karşısı No:4 Merkez/ARDAHAN olarak verilmiştir. Diğer şehirlerden bu ilana başvuru kabul edilmiyor.

kaynak:kamu alımları