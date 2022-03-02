OGM işçi alımları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne bu sene içinde 5 bin yangın işçisi alımı yapılacağı müjdesini verdi. Yangın işçisi çalışma sürelerinin de 6 aydan 10 aya çıkarıldığını ve 4 ay uzatıldığını belirtti.

Başvurular başladı mı?

Açıklamaya göre 5 bin işçi alımı için henüz başvurular başlamadı. Başvuruların mart ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Yangın söndürme işçisi için genel olarak gerekli nitelikler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

Adli sicil kaydının bulunmaması

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

Yaş şartını taşıyor olmak,

Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik ve yaşlılık aylığı alınmıyor olunması,

Arşiv araştırmasının olumlu olması,

Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

Genel itibariyle şartlar bu şekilde olmaktadır. Ancak başvurular başladığı zaman tüm şartlar ve detaylar haberimizde yer alacaktır.

Kaynak:Kamu Bülteni