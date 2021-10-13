OGM Başvuru Ekranı Açıldı Mı? Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımları Başladı Mı? OGM Personel Alımı Var Mı? OGM Personel Alımları Ne Zaman?

Orman Genel Müdürlüğü en az ilkokul mezunu farklı unvanlarda 16500 işçi ve kamu personel alımı yapacak. OGM personel alımı kadro dağılımı ile birlikte unvan dağılımını sundu.

OGM En Az İlkokul Mezunu 16500 İşçi ve Kamu Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapıyor. İlana müdürlük 10 Bin Yangın işçisi 1000 orman mühendis, 5 bin muhafaza memuru ve 500 tekniker alımı yapacağını ilan etti.

Orman işçi alımı en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılması bekleniyor. Görev esnasında yaralananlara tazminat verileceği belirtilmiştir. Adayların görev sırasında adayların yaptığı başarıları dikkate alınarak atamaları yapılacaktır. Emekli olan personellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlana göre geçtiğimiz yıllarda 2020 yılında 6 bin personel, 2021 yılında 2083 personel alımı yapan müdürlük 2022 yılı için ise 16500 personel alımı yapacağını ilan etti. 16500 personel alımı ilanına göre personel alımları 2022 yılı için yapılacaktır. Ve geçen yıllar gibi unvan değişikliği olursa sınav ile yapılacağı belirtilmiştir.

2021 yılında yapılan unvan değişikliği bu yıl yapılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre orman yangınları personeli yetersiz olduğu için binlerce farklı unvanda personel alımı yapılacağı belirtildi. İlana göre 16500 personel alımında görev esnasında sakatlanan yaralanan adaylara OGM belirli bir tazminat ödemesi yapacaktır.

Alınacak personeller liyakat ile seçilecektir. Başvuru yapacak adayların emekli olmamaları ve görevini yamasına engel bir durumları bulunmaması gerekmektedir. Açıklamaya göre adaylar göreve sınav ile alınacaktır. Alınan personeller emekli olan ve istifa edilen personellerin yerine alınacağı belirtilmiştir

İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı! Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

OGM işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 18 Haziran tarihine kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2021?

16.06.2021 - 10:35 | Son Güncellenme: 16.06.2021 - 10:36

İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı! Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

OGM işçi alımı başvuruları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici işçi ve 3 daimi işçi olmak üzere 2083 işçi alımı gerçekleştirecek. OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Peki OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2021?

OGM

işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

kaynak:kamupersonelalımları