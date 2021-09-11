Müze Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı yapıyor!

İş arayanlar için müze müdürlüğü kamu personeli alımı yapıyor. Başvurmak isteyenler İŞKUR üzerinden ilana başvuru yapabilirler. Hangi ilde alım yapılıyor? Başvurular nasıl olacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler?

Müze müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 14 kamu personeli yapılacağı duyuruldu. 14 kamu personeli alımları İŞKUR aracılığıyla duyuruldu. Müze müdürlüğünde çalışmak isteyenler için ilan yayında. Müze müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 14 beden işçisi alınacağı ilan yayında.



Nasıl başvuru yapılır?

Adaylar başvurularını 03/09/2021 ile 15/09/2021 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Aydın Müze Müdürlüğü’ne istenilen belgeler ile beraber, şahsen giderek yapabileceklerdir.

İstenilen belgeler:

Adayların başvuruları için gerekli belgeler sadece nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres bilgilerini gösteren belge(ikametgâh belgesi).

Başvuru şartları nelerdir?

Adaylarda aranan tek şart 18 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.



