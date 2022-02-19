Mudanya Belediyesi personel alımları ne zaman?
Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Mudanya Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
Mudanya Belediyesi farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 50 işçi alımı yapacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için Mudanya ilçesinde ikamet etmesi şartı bulunuyor.
Başvuru tarihleri ve yeri
Başvurular 21 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurular mail yoluyla yapılacak olup mudbel@mudanya.bel.tr adresine fotoğraflı özgeçmiş ile beraber mail atılacaktır. Uygun görülen adaylara başvuru tarihleri bitiminden itibaren bir hafta içinde çağrı yapılacaktır.
Alınacak kadrolar ve sayılar
Mezar Kazma İşçisi 2 personel
İnşaat teknikeri 1 personel
Mimar 1 personel
Şoför (yolcu taşıma) 1 personel
Jeoloji Mühendisi 1 personel
Ağır Vasıta Şoförü 5 personel
Temizlik İşçisi (Çöp Personeli) 20 personel
İnşaat Boyacısı 1 personel
Bahçıvan İşçisi 11 personel
Marangoz 1 personel
Büro İşçisi 5 personel
İnşaat İşçisi 1 personel
Başvuru şartları
T.C. vatandaşı olmak
Mudanya’da ikamet ediyor olmak
Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak
Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak
İnşaat Teknikeri için meslek yüksek okullarının inşaat teknolojisi bölümlerinden mezun olmak
Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak (Mimarlık İçin)
Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak (Mimarlık için)
Autocad, 3D ve photoshop programlarını aktif olarak kullanabilen (Mimarlık için)
Mekan ve ürün tasarımlarını plan, kesit ve görünüş olarak detaylı çizebilen (Mimarlık için)
B Sınıfı ehliyet şartı (şoför için)
Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak (Jeoloji Mühendisliği için)
E Sınıfı ehliyet şartı (Ağır Vasıta Şoförü için)
Takım çalışmasına önem veren (Büro İşçisi)
Kaynak: Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Kasımpaşa
|26
|29
|14. Galatasaray
|25
|29
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14