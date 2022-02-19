Mudanya Belediyesi personel alımları ne zaman?

Mudanya Belediyesi farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 50 işçi alımı yapacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için Mudanya ilçesinde ikamet etmesi şartı bulunuyor.

Başvuru tarihleri ve yeri

Başvurular 21 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular mail yoluyla yapılacak olup mudbel@mudanya.bel.tr adresine fotoğraflı özgeçmiş ile beraber mail atılacaktır. Uygun görülen adaylara başvuru tarihleri bitiminden itibaren bir hafta içinde çağrı yapılacaktır.

Alınacak kadrolar ve sayılar

Mezar Kazma İşçisi 2 personel

İnşaat teknikeri 1 personel

Mimar 1 personel

Şoför (yolcu taşıma) 1 personel

Jeoloji Mühendisi 1 personel

Ağır Vasıta Şoförü 5 personel

Temizlik İşçisi (Çöp Personeli) 20 personel

İnşaat Boyacısı 1 personel

Bahçıvan İşçisi 11 personel

Marangoz 1 personel

Büro İşçisi 5 personel

İnşaat İşçisi 1 personel

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Mudanya’da ikamet ediyor olmak

Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

İnşaat Teknikeri için meslek yüksek okullarının inşaat teknolojisi bölümlerinden mezun olmak

Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak (Mimarlık İçin)

Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak (Mimarlık için)

Autocad, 3D ve photoshop programlarını aktif olarak kullanabilen (Mimarlık için)

Mekan ve ürün tasarımlarını plan, kesit ve görünüş olarak detaylı çizebilen (Mimarlık için)

B Sınıfı ehliyet şartı (şoför için)

Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak (Jeoloji Mühendisliği için)

E Sınıfı ehliyet şartı (Ağır Vasıta Şoförü için)

Takım çalışmasına önem veren (Büro İşçisi)

Kaynak: Kamu Bülteni

