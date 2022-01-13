MSÜ başvuruları başladı mı? son gün ne zaman?

Türk Silahları Komutanlığı bünyesinde, geleceğin komutanları olmak isteyen adayların beklediği 2022 MSÜ başvuruları başladı.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Sınava başvurular, 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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