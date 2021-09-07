MSB 2021/3 Sözleşmeli Er Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli er alımı için gerekli belgeler ve koşullar haberde belirtilmiştir. Kimler er olabilir? Sözleşmeli Er Başvurusu Nereden Yapılır? MSB Başvuru Koşulları Neler? Detaylar haberimizde

Sözleşmeli er alımı MSB 2021 senesi için geçerli olan detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı 2021/3 sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler. Askeri alımlar nasıl ve nereden başvuru yapılır. MSB başvuru ekranı sayfa sonunda sunuldu.

Sözleşmeli Er Başvurusu Nereden Yapılır?

MSB sözleşmeli er başvurusu yapacak adaylar msb.gov.tr/ adresi üzerinde personel temin bölümünü bularak devam etmelidir. Kimlik numarası veya e devlet şifresiyle giriş yapılması ardından form doldurulmalı ve istenen belgeler temin edilmelidir. Form bilgilerini eksiksiz doldurması gereken adaylar fiziksel açıdan da istenen koşulları yerine getirmelidir.

MSB Başvuru Koşulları

Sadece erkek ve Türk vatandaşlık kimliği olanlar için MSB başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır. Adaylar ayrıca şu koşulları yerine getirmiş olmalıdır:

• En az ilkokul ve üzeri okuldan mezun olmak.

• Nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak; 1996 1 Ocak’tan sonra doğmak, askerlik görevini tamamlayan ve tamamlamayanlara göre bu yaş sınırı değişmektedir.

• Kamu haklarından yoksun kalmamak.

• Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ve askeri okullardan atılmamış olmak, neden fark etmeksizin kurumdan uzaklaştırılmamış olmak.

• Geçmişte TSK’da belirli kadrolarda istihdam edilmemiş olmak.

• Müracaatı askerlik görevini yaparken yapan adaylar Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almalıdır.

• Anayasal düzen ve devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlara bağlı hüküm giymemiş olmak.

• Yüz kızartıcı suçlar ve yasalarda belirtilen suç kategorilerinden birine bağlı olarak zan altında kalmamış olmak.

• Amirlere ve kuruma isyan girişiminde bulunmamak.

• 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 148’inci maddesinden hüküm giymemek.

• Bir ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

• Er başvurusu 2021 için boy ve kilo oranlarında gereken şartlara uyum sağlanmalıdır.

Sınav ve seçim aşamaları

(1) Evrak kabul faaliyetleri

(2) Fiziki değerlendirme

(3) Fiziki yeterlilik testi

(4) Mülakat

(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde yapılacaktır.

Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;

Sınava Çağrı Belgesi,

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı,

Öğrenim Diploması,

Askerlik Durum Belgesi,

Varsa ehliyet,

Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı,

Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu

Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu istenmektedir.

Başvuru kılavuzu ve ekranı

Kaynak:kamupersonelialim.com