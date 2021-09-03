MSB 2021 Yılı Muvazzaf Subay Alımı Başvuruları Başladı Mı? Başvuru Şartları Neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri Bay bayan Subay Alımı Yapacağını Duyurdu. MSB 2021 Yılı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Şartları Neler? Kimler Subay Olabilir?

2021 Muvazzaf Subay Alımı Nasıl Yapılır

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç olan kontenjanlar arasında Deniz, Hava, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için muvazzaf subay alımı bulunuyor.

MSB’nin TSK için yapacağı muvazzaf astsubay temini için başvurular ve tarihler yakın zamanda ilanda olması bekleniyor. Ancak başvuru yapabilmek için en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokul bitirme şartı ile kadın ve erkek istihdam edilecektir.

Eğitimi Tamamlayanlar Teğmen Rütbesine Sahip Olacak!

Muvazzaf subay adayları başarılı bir şekilde aşamaları geçer ise Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ne katılacaktır. Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler Teğmen rütbesi ile istihdam edecektir.

Muvazzaf Subay Alım Başvuru Şartları Nelerdir?

Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmayanlar,

Lisansüstü eğitim tamamlamış 32 yaşından büyük olmayanlar,

Yurt içerisinde en az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

Yurt dışında öğrenimini tamamlayan kişilerin onaylı belgeye sahip olması (diploma ya da denklik belgesi),

KPSS P3 Lisans puanı en az 60 olanlar başvuru yapabiliyor.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre muvazzaf subay alım başvuru şartlarının tamamı önceki alıma göre yapılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı subay alımı ilanı anlık olarak sizlerle paylaşılacaktır.