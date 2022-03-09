Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı güvenlik görevlisi alımı yapacak! (lise, ön lisans, lisans)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 10 lise mezunu, 10 ön lisans mezunu ve 10 lisans mezunu olmak üzere toplamda 30 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular 9 Mart 2022 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi 20 Mart 2022 saat 23 59’a kadar olacak. Başvurular e-Devlet ve üzerinden yapılacaktır.

KPSS Şartı Var Mı?

Adaylar başvuru yaparken KPSS puanlarıyla başvuru yapabilecektir. Başvuruda 2020 ve 2021 KPSS puan türlerinden lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ve lise mezunları için P94 puan türleri baz alınacak. Başvuru yapabilmek için bu puan türlerinden 60 ve daha üstü puan almak gerekiyor.

Adaylar KPSS puanları ile beraber giriş sınavına katılacaktır. Giriş sınavı sözlü olacak

Yaş Sınırı Kaç

Başvuracak adayların başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları

18 yaşını tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

Başvuru Özel Şartlar

Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.

Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.

Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

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