Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı? Şartlar Neler?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl olacak şartları neler? 8 Ekim Son Gün!

Personel Genel Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU

(EYLÜL 2021)

 Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen

İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders

Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

 Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar

sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

 Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü saat 16.00

itibarıyla; eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu

itibarıyla (Saat 23.59.59

)tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından

sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

 Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

 Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan

iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere

ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün

resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

personel.meb.gov.tr

-İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan

mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen

pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin

tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde,

kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge

istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru

Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon

eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans

eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

(EYLÜL 2021)

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas

Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli

öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada

gerçekleştirilecektir.

A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına

göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla

tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için

puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış

olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza

almamış olmak,

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8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak

ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri

feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini

tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı

Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,

şartları aranacaktır.

B. Ön Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön

başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”

adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge

sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim

müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş

yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, saat 16.00

tamamlanması gerekmektedir.

5. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve

Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk

Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden;

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, ve Rusça alanlarına

KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50

ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ön başvurada bulunabilecektir. Bu kapsamda

başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden

fazla sınava (2020 ve 2021) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön

Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

6. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak

üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

7. Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),

herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem

arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü

seçilecektir.

10. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon

belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü

mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından

8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak

elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

11. Adayın Elektronik Ön Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı,

eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon

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Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın

işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında

“Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince

kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları

fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı

alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge

istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Ön başvuruda adaylar; sözlü sınava katılmak istedikleri Ek-2 Sınav Merkezleri’nde

belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine

yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava

alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir.

15. Sözlü sınavlar; Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise il

millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav

Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

16. Çevrimiçi (video konferans) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı

tarihte il millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında

hazır bulunacak, bu adaylar Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde oluşturulan

komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak

suretiyle sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

17. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini

yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik

hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve

muhtemel terhis tarihlerini gösterir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde

atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir

ay içinde göreve başlatılacaklardır.

18. Ön başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik

ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim

müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek; uygun olan

başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi

belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret

durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek

veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

21. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan

açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve

mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile

başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak,

evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı

gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

23. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın,

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iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not:

İptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden ön başvuru

yapabileceklerdir.

24. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya

yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde

duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu

açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

25. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.



C. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine

atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı

Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar,

“ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini

görebilecektir.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin

ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya

programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması

gerekmektedir.

3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye

Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü

doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas

Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan

Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk

Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı

doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna

göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem

yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı

bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge

alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda

bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik

belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları

yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması

gerekecektir.

6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi

bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim

ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede

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kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla

kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji

ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı

itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji

ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.

8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında

Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık

Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten

önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi

Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi

Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv

Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014

tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte

olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli

olarak başvuruda bulunabilecektir.

10. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu

Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

11. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihli ve 5652360 sayılı,

12.02.2021 tarihli ve 20583218 sayılı mütalaaları gereğince; Sağlık Kurumları

Yöneticiliği ile Sağlık Yönetimi Bölümü Bölümünden 1 Ekim 2015 tarihinden önce

mezun olanlar ile bu bölümlere kayıtlı adayların Sağlık Bilgisi alanına atanma

yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

Ç. Pedagojik Formasyon



1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993–1994 öğretim yılı ve

daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu

sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden,

herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar

için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik

formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul

edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim

kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca

denklik belgesi istenmeyecektir.

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D. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı

veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan

sorumlu şube müdürünün başkanlığında “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince alınacaktır.

3. Ön Başvurularını tamamlayan adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği il veya

ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. İl

veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ön başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme

yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları

onaylayacak, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle

reddedecektir.

4. İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formu’nun

çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısı alınarak iki yıl süreyle

muhafaza edeceklerdir.

5. Elektronik Ön Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye

kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması

durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş

ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan

belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi

zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların

okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan

uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. Ön Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil

olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya

il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

8. Ön başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen

adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-doğrulama

adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

9. Adayların ön başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının

20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına

ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki

Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre

belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.



- 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders

Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması

önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline

“ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.



- Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Ön

Başvuru Formu’na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il ve

ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz

etmektedir.

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10. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel

Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve

yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

E. Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları

onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en

yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının

üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri

sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet

sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve

şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday

Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi

tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme,

ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve

eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî

eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya

geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara

uymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat);

kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans

hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal

içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf

makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı

gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan

elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her

türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her

türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar;

pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç

içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü

sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli

öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bu

durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra,

Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitim

müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe

verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun

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olan adaylar Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek

yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları

kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

F. İtiraz

1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla

sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

G. Tercih Başvurusu

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu

elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle

e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere

herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son

günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen

öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına

atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak

istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına

atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan

eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı

gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,

istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve

bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim

sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim

kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında

o alanda tercih yapılabilecektir.

: Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine

ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS

ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

gönderilecektir.

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Ğ. Atamalar

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav

puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin

devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı

olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu

yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

H. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden

yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle

öğrenebilecektir.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda

gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat

yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması

durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında

aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas

(mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi,

felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji

bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına

dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru

formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup

uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha

alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere

saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel

Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge,

istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte

atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde

bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve

başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve

başlatılmayacaktır.

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5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî

müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar

göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek

üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka

sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel

Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında

Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini

yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak

sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında

tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire

Başkanlığından görüş istenilecektir.

8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve

başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte

başvuruda bulunacaktır.

I. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve

başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama

hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak

üzere başvuruda bulunamayacaktır.

3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile

süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği

tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

İ. Atama Süreci

1. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4 Takvim’e uygun olarak

gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde “personel.meb.gov.tr”

adresinden ilan edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü