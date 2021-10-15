Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı? MEB Personel Alımları

Bazı kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Milli Eğiti Bakanlığı'nda personel alımları sürüyor. Kimler başvuru yapabilir personel alımı sayısı ne olacak? Ayrıntılar haberimizde

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE DESTEK

PERSONELİ (AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI) İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan

sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli

pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar



 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim

düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları

taşımak.

 Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

 Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine

son verilmemiş olmak.

 Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından

alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

 Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş

psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

1.2 Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans

programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)



 Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve

İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından

mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu

belgelendirmek.



 Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve

Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden

mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan

sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

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 Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir

ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine

sahip olduğunu belgelendirmek.



SERTİFİKA TABLOSU

Sertifika ve Belgeler:

MEB onaylı Aşçılık Sertifikası; 3308 sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık

veya Kalfalık Belgesi; Aşçı Bonservisi.

 Başvuru için genel ve özel şartlarda aranan niteliklerin tamamını, başvurunun son günü

(05.11.2021) itibarıyla taşıyor olmak.

1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli

 Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021

Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım

veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen,

kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar

başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü

seçecektir.

 Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli

durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen

belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

 Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için başvuruda

bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

 Adaylar, başvuruda bulundukları unvana Ek-1 Tabloda belirtilen yerlerin tamamı için tercihte

bulunabilecektir.

 Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru sonuç

belgelerini ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından alabileceklerdir.

 Bu kapsamda istihdam edilecek personel, 3 (üç) yıl süreyle yer değişikliği talebinde

bulunamayacaktır.

 Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz

önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.4 Başvuruda İstenecek Belgeler

 Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

 Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge.

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2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan

alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacaktır.

 İlan edilen aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması

üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;

a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek

ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve

Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının

birinden mezun olanların,

c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,

ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya

belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

d) Herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya

belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

e) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika

veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

ataması yapılacaktır.

 Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı

olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile

atama yapılacaktır.

 Atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan

edilecektir.

 Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge

ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim

müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine

başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki

adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

kaynak:kamu personel alımları