Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 kamu personel alımı ilanı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyuruda 72 yeni personel alımı yapılacağı yönünde. Yapılacak olan alımlar İŞKUR aracılığıyla duyuruldu. Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?

Mersin Büyükşehir Belediyesi İŞKUR aracılığıyla 72 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Büro memuru bünyesinde çalışmak isteyenler başvurularını en geç 15/09/2021 tarihine kadar yapmaları gerekmekte.

Başvurular hangi pozisyonda yapılmakta?

30 Garson, 2 büro memuru, 20 aşçı yardımcısı ve 20 daimi aşçı olmak üzere 72 personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Belediyenin alım yapacakları kadrolarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.

*Garson alımı:

En az lise mezunu,

Meslek deneyimi olan,

Sorumluluk düzeyi yüksek,

Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuyla çalışabilecek,

İletişim becerisi yüksek personeller aranmakta.



*Büro memuru:

En az lise mezunu,

Büro işlerinde deneyimi olan,

Sorumluluk sahibi

Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuyla çalışabilecek,

İletişim becerisi yüksek personeller aranmakta.



Aşçı ve Aşçı yardımcısı:

En az lise mezunu,

Sorumluluk sahibi

Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuyla çalışabilecek,

Meslek deneyimi olan personeller şartları duyurudu.