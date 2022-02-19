Mersin Belediyesi personel alımları ne zaman?

İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere toplamda 43 personel Yenişehir İşletmecilik İnşaat tarafından istihdam edilecektir. İlan İşkur üzerinden yayımlandı. Çalışma saati haftalık 45 saattir.

Başvurular tek gün ile sınırlandırılmış ve başvuru tarihi 18 Şubat 2022 tarihi olarak ilan edilmiştir.

Görüşme/mülakat tarihi 21 şubat 2022 saat 14.00'de başvuru adresi ile aynı yerde olacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup başvurular Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

Alınacak kadrolar ve sayıları

Beden İşçisi 15 personel

Mimar 1 personel

Sıvacı 4 personel

Bekçi 2 personel

Duvarcı 4 personel

Betonerme demircisi 4 personel

Elektrikçi 1 personel

Beton ve betonerme kalıpçısı 4 personel

Sıhhi tesisatçı 1 personel

İnşaat boyacısı 3 personel

Fayans, Seramik ve karo döşemeci 4 personel

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Genel Koşullar

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarrından yasaklı olmamak

Sabıka kaydı bulunmamak

Mersin ilinde ikamet etmek

4857 sayılı iş kanununa engel sağlık özrü olmamak

En Az İlkokul Mezunu Olmak (Mimar kadrosu için üniversitelerin mimarlık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor)

Bay olmak (Mimarlık için bay/bayan olmak)

İnşaat Sektöründe Çalışmış ( Mimarlık için bu şart yoktur)

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (mimarlık ve beden işçisi hariç)

Özel Şartlar

Mimarlık

Üniversitelerin mimarlık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Autocad, MS Ofis Sketch Up Lumion programlarını kullanabilen

Bekçi

Bekçilik tecrübesine sahip olmak

Gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Kaynak:Kamu Bülteni