Mersin Belediyesi personel alımları ne zaman?
Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Mersin Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar..
İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere toplamda 43 personel Yenişehir İşletmecilik İnşaat tarafından istihdam edilecektir. İlan İşkur üzerinden yayımlandı. Çalışma saati haftalık 45 saattir.
Başvurular tek gün ile sınırlandırılmış ve başvuru tarihi 18 Şubat 2022 tarihi olarak ilan edilmiştir.
Görüşme/mülakat tarihi 21 şubat 2022 saat 14.00'de başvuru adresi ile aynı yerde olacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup başvurular Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
Alınacak kadrolar ve sayıları
Beden İşçisi 15 personel
Mimar 1 personel
Sıvacı 4 personel
Bekçi 2 personel
Duvarcı 4 personel
Betonerme demircisi 4 personel
Elektrikçi 1 personel
Beton ve betonerme kalıpçısı 4 personel
Sıhhi tesisatçı 1 personel
İnşaat boyacısı 3 personel
Fayans, Seramik ve karo döşemeci 4 personel
Başvuru İçin Gerekli Şartlar
Genel Koşullar
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarrından yasaklı olmamak
Sabıka kaydı bulunmamak
Mersin ilinde ikamet etmek
4857 sayılı iş kanununa engel sağlık özrü olmamak
En Az İlkokul Mezunu Olmak (Mimar kadrosu için üniversitelerin mimarlık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor)
Bay olmak (Mimarlık için bay/bayan olmak)
İnşaat Sektöründe Çalışmış ( Mimarlık için bu şart yoktur)
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (mimarlık ve beden işçisi hariç)
Özel Şartlar
Mimarlık
Üniversitelerin mimarlık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
Autocad, MS Ofis Sketch Up Lumion programlarını kullanabilen
Bekçi
Bekçilik tecrübesine sahip olmak
Gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Kaynak:Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Kasımpaşa
|26
|29
|14. Galatasaray
|25
|29
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14