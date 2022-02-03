MEB İşkur üzerinden personel alımı yapacak! / MEB personel alımı ilanı

MEB bünyesinde 14 şehirde İl ve İlçe illi Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sınavsız kura ile binin üstünde vasıfsız personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını İşkur üzerinden yapacaktır. Son başvuru tarihi 5 Şubat 2022’dir.

2022 TYP Katılım Şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

2022 TYP Alım yapan il ve ilçeler

Bolu

Merkez, Gerede Mengen

Çorum

Merkez, Alaca, İskilip, Osmancık, Sungurlu

Elazığ

Merkez, Ağın, Baskil, Karakoçan, Maden, Palu, Arıcak, Kovancılar, Alacakaya

Edirne

Merkez, Enes, Havza, İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü

Hatay

Altınözü, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Erzin, Belen, Kumlu, Arsuz, Defne, Payas

Kars

Merkez, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Akyaka

Mardin

Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Dargeçit, Yeşilli, Artuklu

Şırnak

Merkez, Beytüşşebap, Cizre, İdil, Silopi, Uludere, Güçlükonak

Van

Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Edremit, Saray, İpekyolu, Tuşba

Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yerköy, Aydıncık, Çandır, Kadışehri, Saraykent, Yenifakılı

Kırıkkale

Merkez, Yahşiyan

Siirt

Merkez

Ordu

Altınordu

Isparta

Merkez

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

2020 yılında yapılan düzenleme ile Halihazırda çalışan kişilerin mevcut işlerinden ayrılarak TYP’ye başvuru yapmalarının önüne geçmek amacıyla katılım şartlarında yer alan “işsiz olmak” tanımı “Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder.” şeklinde değiştirilmiştir.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

Adaylar başvuru yaparken aşağıda ki linke tıklayıp başvuru sayfasına gidebilir. Daha sonra şehir kısmına çalışmak istediğiniz şehri ekleyip ara butonuna basın.

kaynak:kamu bülteni