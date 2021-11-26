Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımları başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı

Kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Peki hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Kurumların personel alımı şartları koşulları nelerdir?

Kamu Alımları 26.11.2021, 15:45 26.11.2021, 16:36
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımları başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı

Kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Peki hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Kurumların personel alımı şartları koşulları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Bursa
illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen birimde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4
üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022
tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer alan birimlere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli
sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve
Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme
yapılabilecektir.

A- GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Halk Dansları Topluluğu İçin;

1- En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,
2- Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine
sahip olmak,
3- Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli
görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
4- Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5- Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk
öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
6- Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,
7- Seyahat engeli bulunmamak,
8- Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma
sorumluluğunu taşımak,
9- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Orkestralar ve Korolar için;

1- Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp
ve vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan
okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2- Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi
müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Adayların, son başvuru tarihi olan 24/11/2021 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı
başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.
Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan
adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup,
bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.
Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son
başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu
şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp
ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış
belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2- Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını
gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

E- DİĞER ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava piyano ve vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Piyano
branşında sınava girecekler haricinde, piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile
gelmeleri zorunludur.
2- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri
zorunludur.
3- Dansçı branşında sınava girecek adayların, sınava dans etmelerine uygun kıyafet ve ayakkabılar ile
gelmeleri gerekmektedir.

F- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün
sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında,
Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği
belgelerin asıllarını ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday
numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

G- SINAV ŞEKLİ:

Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir

kaynak:kamu alımları

#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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