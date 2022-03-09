Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer

Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

adresinde 07/03/2022-21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03/2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda

bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusunda hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini

belirtmek zorundadır. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya

hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek

olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım”

sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır.

Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda

gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler

işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra

yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmişi

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye

alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, adaylar sınava katılım

durumlarını, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden

görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak

başvuru yapan adaylar, sözlü/mülakat ve uygulamalı sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Kamu personel alımları

