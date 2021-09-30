Kültür Ve Turizm 4640 TL Maaşla Temizlik Ve Güvenlik Görevlisi Alımı yapacağını duyurdu!
Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan alımlar İşkur üzerinden olacaktır. Başvurular 29 Eylül 2021- 04 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı nerede ve nasıl yapılacak?
Bugün yapılan resmi açıklama ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlar bünyesine Temizlik ve Güvenlik Görevlisi kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Alınacak olan kamu personelleri Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu bünyesinde sürekli işçi olarak çalıştırılacaklar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Başvuru Alacak
Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan alımlar İşkur üzerinden olacaktır. Başvurular 29 Eylül 2021- 04 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı nerede ve nasıl yapılacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak bu alım için İŞKUR üzerinden ilana çıkılarak başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Yapılan duyuru ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine 3 Temizlik Görevlisi, 2 kişi Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek ve personeller Ankara da çalışacaklar.
Türk Tarih Kurumu Personel Alımı
Lise Mezunu Güvenlik İlkokul Mezunu Temizlik Personeli Alınıyor
Güvenlik Görevlisi olarak alınacak personellerin en az lise mezunu olması,
34 yaşını tamamlamamış olması,
Bu personel alımı başvuru son günü olan 04 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan silahsız özel güvenlik kartı sahibi olması şartları bulunmakta.
Temizlik Görevlisi Alımı
Temizlik Görevlisi olarak alınacak personellerin en az ilkokul mezunu olması şartı aranmaktadır.
Kültür Turizm Bakanlığı Kamu Personel Alımı Başvuru Tarihleri
Kültür Turizm Bakanlığı kamu personel alımı başvuru tarihleri başvuru şartlarını taşıyan adaylar için 29 Eylül 2021 tarihi ile 04 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak tamamlamaları gerekmekte.
Kaynak:kamupersonelialim.com
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0