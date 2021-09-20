KPSS şartsız 118 Personel Alımı Ne zaman Yapılacak? Tarım Ve Orman Bakanlığı Personel alımı başvuruları nerden yapılacak? Başvuru Şartları neler? Hangi illerde alımlar yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre 118 Personel alımı yapacak. Yaptığı açıklamaya göre işkur üzerinden alımların yapılacağı yönünde. Peki Personel alımı başvuruları nerden yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru Şartları neler Hangi illerde alımlar yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından ”118 işçi alımı yapacağız 118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.