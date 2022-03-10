Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanı / Başvurular başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Koçarlı Belediyesi de personel alımı ilanı yayınladı.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

MEMUR ALIM İLANI

Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...