Kızılay personel alımları başladı mı? Ne zaman?

Türk Kızılay 3 farklı alandan personel alım yapacağını duyurdu! Kızılay hangi branşlarda başvuru kabul ediyor. Başvuru ekranındaki adımları izleyerek işlem yapabilir. Kızılay tüm detayları haberimizde...

Türk Kızılay personel alımı 3 branşta başvuruları almaya başladı. Alıma başvuru yapacaklar için başvuru ekranı sayfa sonunda verildi. Kimler hangi şartlarda başvuru yapabilecek.

Lojistik uzman yardımcısı için istenilen şartlar

Üniversitelerin 3.veya 4.sınıfında okuyan, İngilizce bilen, B sınıfı ehliyet, Stresle baş edebilen, Çözüm ve sonuç odaklı, Proaktif, Gelişime açık, İBF-Mühendislik veya lojistik yönetiminde okuyan.

Yoğun bakım hemşire şartları

Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, Hasta bakım planlama ve uygulama becerilerine sahip olması, minimum 2 yıl bakım deneyimi olan, Hasta Güvenliği odaklı çalışa bilecek, Eğitime ve gelişime açık olan, Sorun çözme becerisi yüksek olan, organizasyon ve koordinasyon işinde iyi olan, Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü olan.

Stajyer personel adayı için gerektiren koşullar

Üniversitelerin Bilgisayar mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım mühendisi, matematik, Mühendisliği, Grafik tasarım, İletişim, Yeni medya, Halkla ilişkiler ve tanıtım lisanslardan öğrenime devam eden, İletişim becerisi iyi olan, sorumluluk bilincinde olan, Ekipman prensibine uyabilen, Öğrenmeye ve gelişime açık olabilecek, Stajyer zorunluluğu bulunan ve sigortası okul tarafından karşılanan.

Türk kızılayı 3 farklı daldan alım yapacaktır. Lojistik uzman yardımcısı, Yoğun bakım hemşiresi, Stajyer olmak üzere 3 farklı alan dan personel alacaktır.

Müracaat adresleri:

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx buradan yapılacaktır adaylara duyurulur.

Kaynak:Kamu personel alımları