Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımları başladı mı?

Gemici ve yağcı kadrosunda istihdam edilmek üzere Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından toplamda ön lisan mezunu 35 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazetede duyurulan ilanla başvurular bugün itibariyle başlamış oldu.

Başvuru tarihleri ve yeri

Başvurular 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle başlamış olup son başvuru tarihi 4 Mart 2022 tarihidir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.

KPSS ve Eğitim Şartı

İki kadro içinde başvuracak adayların ön lisans mezunu olması gerekiyor. Başvurular KPSS P3 puan türüne göre yapılacaktır.

Ayrıca başvuru yapan adaylar sözlü sınav/mülakata girecek olup aldıkları puanlarla değerlendirilecektir. Sözlü sınav/mülakat yeri ve tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Alım yapılacak kadrolar ve Şartlar

Gemici 20 Personel

• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

• Ön lisans mezunu olmak.

Yağcı 15 Personel

• Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

• Ön lisans mezunu olmak.

Kaynak:Kamu Bülteni