Kamu ’ya 5.500 TL Maaşla Personel alımı yapılacak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığı ile yapılan personel alımı ilanında Şoför kadrosunda çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şoför kadrosunda çalıştırılmak üzere 3 Şoför alacağını duyurmuştu. Alacağı personeller daimi olacağı açıklandı. Daimi olarak çalışacak olan personeller tır şoförü pozisyonunda istihdam edeceği duyuruldu.

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adayların E,DE veya CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

Uygun SRC belgesine sahip olması

Psikoteknik raporuna sahip olması aranan şartlar.

Başvurular nereden yapılacak?

Adaylarda aranan şartları sağlayan kişiler 8 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasında Yüksekalan mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresine şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.