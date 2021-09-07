Kamu’ ya 5-7 bin TL maaşla İtfaiye Eri Alımı yapılacak

Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye'si Kamu'ya 5-7 tl maaşla itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İtfaiye Alımları Ne zaman başladı? Son başvuru tarihi ne zaman?

başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Yayınlanan ilana göre alımı yapılacakların 30 yaşından küçük olmaları gerekiyor. Kuruma başvurular nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

Başvuru için genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya zamanı gelmemiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru için özel şartlar:

KPSS’den asgari puan almak. (60 puan)

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobileri olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun ve dayanıklı olması.

En az C sınıfı sürücü belgesi olmak.

Başvuru için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı veya fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

KPSS sonuç belgesi

Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi

2 adet biyometrik fotoğraf

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını gösteren beyan.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru kılavuzu

Kaynak:kamupersonelialim.com