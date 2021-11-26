Personel alımları başladı hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak? Kurumaların personel alımları ilanına nereden nasıl bakılabilir? Merkezi atama alımları ne zaman başlayacak .

Kamu Personeli Alımı Merkezi Atama 2021/2 Tercih Başvuru Tarihleri

Kamu personeli alımı merkezi atama başvuru tarihleri binlerce adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2021 kapsamında merkezi atama tarihleri açıklandı.

Kamu personeli alımı merkezi atama 2021/2 tercih başvuru tarihleri açıklandı.

KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklanması ardından birçok aday yeni başvurular yapacak. Merkezi atama taban puanları bu noktada önem kazanıyor. Tüm kamu kurumları ilana çıkacak. Devler memur alımı yapılacak.

2021/2 Merkezi Atama Taban Puanları

2021/2 merkezi atama taban puanları için adayların kılavuzdan yola çıkarak hareket etmesi gerekiyor. Kılavuzda (https://www.osym.gov.tr/TR,21194/kpss-20211-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html) tablo üzerinde lisans mezunlarının tercihleri kapsamında kadrolar yer alıyor.

Ön lisans, orta öğretim mezunları nitelik kodları ve özel koşulları da ÖSYM sayfasında bulmak mümkündür. Aralık ayı içerisinde merkezi atama kapsamında kurumlar ilanlarını ÖSYM üzerinden ilan ederek tercihleri kabul edecek.

KPSS 2021/ 2 Tercih Başvuru Genel Şartları

Kamu personeli alımı başvuru şartları için şu genel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

• Mavi kartlı olmamak, TC vatandaşı olmak.

• Meslek veya sanat okulu bitirilmişse en az 15 yaşında olmak, diğer durumlarda en az 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Çeşitli nedenlerle kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Kılavuzlarda belirtilen kadrolardan birini tercih edecek adayların, TCK 53’üncü madde kapsamında suçlu olmaması.

• Devlet güvenliğine karşı suçlar, yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş veya yargılanmıyor olmak.

• Sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan dolayı yargılanmamak.

• İnancı kötüye kullanma, ihale alım satımlarına fesat karıştırma suçlarına bulaşmamış olmak.

• Devlet sırlarını açığa vurma suçundan dolayı hüküm giymemiş olmak.

• Askerlikle alakalı bir ilişiğinin bulunmaması, erteleme gibi karar olması halinde bunu belgeyle kanıtlayabilir olmak.

• DMK 48-A/6 maddesi kapsamında memurluk için bir engel olmaması.

• Kılavuzda belirtilen her bir bölüm için, görevi yerine getirmeye engel, fiziksel veya akıl hastalığı bulunmamak.

• Kamu personeli başvurusu esnasında kılavuz kapsamındaki diğer şartları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

kaynak:kamu personel alımı