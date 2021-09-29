Kamu 100 Bin Yeni Kamu Personeli Alımı yapılacağı duyuruldu! alımlar ne zaman yapılacak?

Kamu personel alımı ilanları hakkında detaylar gelmeye başladı. Açıklamalara göre bu yıl sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleştirilecektir. Kamu kurumları personel alımları Türkiye İş Kurumu üzerinden de yayınlanıyor.

KPSS sınavları sonrasında adaylar kamu sektöründeki iş fırsatlarını beklemeye başladı. Üç yıl boyunca yılda 1 milyon istihdam sözü verilmişti. Bu söz doğrultusunda bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişinin işe başlaması planlanıyor. Anlık olarak bu alımları sitemiz üzerinden kamu iş ilanlarını takip edebilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu üzerinden kamu işçisi alımları devam ediyor. Kurum internet sitesi üzerinden yeni ilanlarla duyurulmaya başlandı.

İş İlanlarını Nerede Bulabilirsiniz?

İş ilanları sitemiz üzerinden paylaşılmaktadır. Bu platform üzerinde tüm aşamaları şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülüyor. Bununla beraber duyurular, Kariyer Kapısı resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılıyor.

İşçi Alımı Hangi Kriterlere Göre Yapılıyor?

Sürekli, geçici ya da mevsimlik işçilerin istihdam süreci İŞKUR üzerinden sağlanıyor. İşçi alım ve memur alımı ilanları Kurum'un internet adresinde yayınlanıyor. Yapılan açıklamayla 135 bin açık iş ilanı yer alıyor. Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurumları belirli şartlar talep edebiliyor.

Lise, önlisans ve lisans düzeyindeki işçi alımları ise KPSS puanıyla belirleniyor. Bazı iş kollarında ise KPSS puanı aranmıyor.

Alt Puan Sınırı Kaçtır?

Lise, önlisans ve lisans mezunu olan kişiler için KPSS puan şartı aranıyor. KPSS sınavından en az 60 puan alan adaylar başvuru gerçekleştirebilir. Engelli ve eski hükümlülerin ise KPSS’ye girmeleri yeterlidir. Şartlarda istenilecek KPSS puan türü kamu kurumu tarafından belirlenebilir.

Kaynak:kamupersonelialim.com