Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı / başvuru tarihleri

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro

unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak

kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda

gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen

aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 Türk vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına

gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım

yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.

1 İtfaiye Eri GİH 8 7

Meslek Yüksekokullarının Sivil

Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik

ve Yangın Güvenliği veya İlk ve Acil

Yardım ön lisans programlarının

birinden mezun olmak, en az (C)

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2 İtfaiye Eri GİH 9 3

Meslek Yüksekokullarının Elektrik,

Makine ve İnşaat ön lisans

programlarının birinden mezun

olmak, en az (B) sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak.



3 İtfaiye Eri GİH 10 2

Herhangi bir ortaöğretim

kurumundan (lise veya dengi okul)

mezun olmak, en az (C) sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak.

 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67

metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu

arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik

kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu”

indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden alınmış

barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

 Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı

ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

 Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.

 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üzerinden alınabilir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri arasında yukarıda

sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre

Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş

adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan

başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

kaynak:kamu personeli alım ilanı

