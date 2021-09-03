Jandarma subay ve astsubay alım şartları nelerdir? Sınav ve başvuru zamanı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, sistem üzerinden JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu JAMYO öğrencileri için sınav çağrısı yaptı. Peki JAMYO sınav tarihi ne zaman? JAMYO alım süreci nasıl işliyor?

Sınav Aşamaları Nelerdir?

JSGA ve JAMYO subay-astsubay alımları sınav aşamaları şu şekildedir. Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı yerleşkesinde (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacak. İşte sınav aşamaları

Fiziki kontrol,

Fiziki yeterlilik,

Mülâkat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

Fiziki Kontrol Nasıl Olacak?

Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

Fiziki kontrol; TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday, Tablo-1’de bulunan standartlara göre değerlendirilir. Ayrıca yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak zorundadır.

“Öğrenci Adayı Olur.” veya “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı ile adaylar sonraki aşamaya geçebilirler.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Olacak?

Fiziki Kontrou geçen adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere kılavuzda örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için beş yüz tam puan (500) üzerinden en az üç yüz puan (300) almak zorunludur.

Mülâkat Sınavı Nasıl Olacak?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.