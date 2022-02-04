Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri

Kurumların personel alımları devam ediyor. Jandarma, sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı.

Kamu Alımları 04.02.2022, 13:26 02.02.2022, 12:35
Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri

Dört farklı mesleki pozisyonda alacağı personellerin kılavuzunu yayımlayan komutanlık, toplamda 104 personeli bünyesine dahil edecek. Yapılan açıklamada; “J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir” denildi. İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular online olarak alınacak. Komutanlık tarafından belirtilen başvuru tarihleri şöyle:

28 Ocak – 13 Şubat 2022

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

- Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

- Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

- Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

- Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

Jandarma Sözleşmeli Personel Alımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARI

- Veteriner Hekim / Nevşehir (1 Kişi)

2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) - Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak - Erkek

- Mütercim – Tercüman (Rusça) / Ankara (1 Kişi)

2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

1. Rusça Mütercim ve Tercümanlık,

2. Mütercim-Tercümanlık (Rusça),

3. Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça),

4. Rus Dili ve Edebiyatı,

5. Rus Dili,

6. Rusça-Türkiye Türkçesi Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. YDS'den (Rusça) 80 puan (En Az B Düzeyinde) ve üzeri almış olmak.

Erkek / Kadın

- Destek Personeli (Garson) / Ankara (1 Kişi)

2020 KPSS KPSSP93 (En Az 60 Puan)

1. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,

2. Turizm ve Otelcilik/Turizm-Otelcilik Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

(Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Turizm/Otelcilik ve Turizm Bölümü ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis Dalında Mezun Olanlar Öncelikle Tercih Edilecektir.)

Erkek / Kadın

- Destek Personeli (Hizmetli) / Ankara, Adana, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Van (101 Kişi)

2020 KPSS KPSSP94 (En Az 60 Puan)

Lise veya dengi ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Tercihen MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Ev ve Kurum Temizliği Kursu belgesine sahip olmak)

Erkek / Kadın

kaynak:haber365

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