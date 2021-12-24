Jandarma Sahil Güvenlik personel alımları ne zaman?
Jandarma Sahil Güvenlik personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı ilanı resmi gazetede yayınlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığın'nda muvazzaf ve sözleşmeli subay alına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
BAŞVURUDA SON GÜN 9 OCAK 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartları ile ilgili detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan kılavuzlarda yer alacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.
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