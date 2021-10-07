Jandarma Sahil Güvenlik Başkanlığı Personel Alımı Bitiyor Mu? Şartları Neler? Son Gün Ne Zaman?

Jandarma personel alımları bitiyor mu? Son gün ne zaman ?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri

doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar,

başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini,

nüfus cüzdan fotokopisini,

askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

noter veya kurum onaylı lisans,

yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri,

YDS Sonuç Belgesi,

adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e Devletten alınabilir.),

2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.)

2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

yayın listesi (ÜAK formatında)

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar

puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adayların

başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi,

askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri,



YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e Devletten alınabilir.)

2 adet güvenlik

soruşturma ve arşiv araştırması formu

2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce

çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube

Müdürlüğüne şahsen veya posta (PTT ile) yoluyla başvurmaları gerekmektedir.



Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

BAŞVURU ADRESİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

Son Başvuru Tarihi : 08 Ekim 2021