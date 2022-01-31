İZENERJİ personel alımı başladı mı? Başvuru şartları nelerdir? 2022

İZENERJİ bünyesinde çalışacak 115 personel alım ilanını İşkur üzerinden yayımladı. Farklı kadrolarda alımı yapılacak bu personeller daimi kadroda çalışacaklar.

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az lisans mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Eğitmen (Spor) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az lisans mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Dağıtım Personeli (Gıda) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ortaokul, tercihen lise mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Büro Personeli 15 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az lise mezunu

Adli sicil kaydının bulunmaması

Bilgisayar ve ofis malzemeleri kullanıyor olmak

Eğitmen (Güzellik) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az lise mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Elektrik Teknisyeni 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Mesleki liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Elektrik Teknikeri 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Harita Teknikeri 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

İç Mekan Tasarımcısı 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Kapı Kontrol Görevlisi 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Acil Tıp Teknisyeni 3 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Kasap 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu, yeterli mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Müzisyen 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Odacı 5 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Operatör 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Operatör için gerekli belgelere sahip olmak

Operatör (Forklift) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Forklift operatörlüğü için gerekli belgelere sahip olmak

Psikolog 4 Personel

1 Yıl Deneyim

Askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Radyoloji Teknisyeni 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Sosyolog 3 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Sanat Yönetmeni 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Şoför 5 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az lise mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

B sınıfı ehliyet, SRC, Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak

İnşaat Teknisyeni 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Temizlik Personeli 10 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Vasıflı İşçi (Betonarme Demircisi) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Vasıflı İşçi (İnşaat Ustası) 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Vasıfsız İşçi 20 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Web Tasarım Teknisyeni 1 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Çağrı Operatörü (Engelli) 3 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

En az lise mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Bilgisayar ve Ofis Malzemeleri kullanıyor olmak

Akıcı konuşuyor olmak

Aşçı 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu, yeterli mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Çağrı Operatörü 6 Personel

1 Yıl Deneyim

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Bilgisayar ve Ofis Malzemeleri kullanıyor olmak

Akıcı konuşuyor olmak

Çocuk Gelişimcisi 2 Personel

1 Yıl Deneyim

Tercihen bayan (Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak)

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

En az meslek lisesi mezunu olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular, 31 Ocak 2022 ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular www.izenerji.com.tr adresinden yapılacaktır (Başvurular sadece internet adresi üzerinden CV Bankasına online başvuru şeklinde kabul edilecektir. Başvuru sahiplerinin başvuru yapılmak istenen pozisyonu belirtmesi gerekmektedir.) Tel: 0232 411 77 00

Kamu Bülteni