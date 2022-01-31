İZENERJİ personel alımı başladı mı? Başvuru şartları nelerdir? 2022
Kamu kurum ve kuruluşların personel alımı devam ediyor. İZENERJİ kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...
İZENERJİ bünyesinde çalışacak 115 personel alım ilanını İşkur üzerinden yayımladı. Farklı kadrolarda alımı yapılacak bu personeller daimi kadroda çalışacaklar.
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az lisans mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Eğitmen (Spor) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az lisans mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Dağıtım Personeli (Gıda) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ortaokul, tercihen lise mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Büro Personeli 15 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az lise mezunu
Adli sicil kaydının bulunmaması
Bilgisayar ve ofis malzemeleri kullanıyor olmak
Eğitmen (Güzellik) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az lise mezunu ve eğitmenlik için yeterli diploma/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Elektrik Teknisyeni 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Mesleki liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Elektrik Teknikeri 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Harita Teknikeri 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
İç Mekan Tasarımcısı 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ön lisans mezunu ilgili bölümlerden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Kapı Kontrol Görevlisi 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Acil Tıp Teknisyeni 3 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Kasap 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu, yeterli mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Müzisyen 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Odacı 5 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Operatör 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Operatör için gerekli belgelere sahip olmak
Operatör (Forklift) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Forklift operatörlüğü için gerekli belgelere sahip olmak
Psikolog 4 Personel
1 Yıl Deneyim
Askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Radyoloji Teknisyeni 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Sosyolog 3 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Sanat Yönetmeni 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Şoför 5 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az lise mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
B sınıfı ehliyet, SRC, Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak
İnşaat Teknisyeni 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Temizlik Personeli 10 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Vasıflı İşçi (Betonarme Demircisi) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Vasıflı İşçi (İnşaat Ustası) 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Vasıfsız İşçi 20 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Web Tasarım Teknisyeni 1 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Çağrı Operatörü (Engelli) 3 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
En az lise mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Bilgisayar ve Ofis Malzemeleri kullanıyor olmak
Akıcı konuşuyor olmak
Aşçı 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu, yeterli mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Çağrı Operatörü 6 Personel
1 Yıl Deneyim
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Bilgisayar ve Ofis Malzemeleri kullanıyor olmak
Akıcı konuşuyor olmak
Çocuk Gelişimcisi 2 Personel
1 Yıl Deneyim
Tercihen bayan (Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak)
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
En az meslek lisesi mezunu olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvurular, 31 Ocak 2022 ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurular www.izenerji.com.tr adresinden yapılacaktır (Başvurular sadece internet adresi üzerinden CV Bankasına online başvuru şeklinde kabul edilecektir. Başvuru sahiplerinin başvuru yapılmak istenen pozisyonu belirtmesi gerekmektedir.) Tel: 0232 411 77 00
Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12