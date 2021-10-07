İtfaiyeci Alımları Ne Zaman? Başvurular Başladı Mı?
İtfaiyeci olmak isteyenlere müjde itfaiyeci alımları başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine kamu personeli alımı yapılacağı ilan yerel yönetimler sayfasında ilana çıkarıldı. Yayınlanan ilanda 150 adet itfaiyeci personeli alımı yapılacaktır.
İtfaiyeci olmak isteyenlere müjde itfaiyeci alımları başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine kamu personeli alımı yapılacağı ilan yerel yönetimler sayfasında ilana çıkarıldı. Yayınlanan ilanda 150 adet itfaiyeci personeli alımı yapılacaktır.
Ankara 150 Kamu Personeli Alımı (İtfaiyeci ) Şahsen Müracaat
Ankara Büyükşehir Belediye tarafından kamu personeli alımı yapılacağı ilan edildi. Son paylaşılan ilanlara göre 150 itfaiyeci alımı yapılacağı belirtildi.
Alınacak 150 adet kamu personelinin itfaiyeci eri alımı niteliğinde adayların 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları
Başvuru Özel Şartları
150 İtfaiye eri alımı için adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. En az C sınıfı sürücü belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Erkek adayların 1,67 boyunda olması kadın adayların ise 1,60 boyunda olmaları gerekmektedir.
Adayların itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir. bu özel şartlara sahip adaylar başvurularını kolaylıkla yapabileceklerdir.
Başvuru Şekli ve Tarihi
Başvuru yapacak adayların başvuruları 1 Kasım 2021 tarihinde başlamış olup 12 Kasım 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Adayların başvuruları Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresinde yapılacaktır
kaynak:kamupersonelalımları
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|1
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|1
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|0
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|0
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|P
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|8
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|8
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|8
|16
|5. Altay
|8
|15
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|8
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|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
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|8
|7
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|8
|6
|17. Balıkesirspor
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|6
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|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
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|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
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|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
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|10
|11. Arsenal
|7
|10
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|7
|9
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|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1