İSYÖN personel alımları ne zaman? Başvuru ilanı

İSYÖN paylaştığı ilanla çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeller geçici kadroyla alınacak. Adaylar İstanbul ili içerisinde istihdam edilecektir.

Başvuru tarihi ve yeri

Başvurular 15 Şubat 2022-15 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular online olup http://kariyer.ibb.istanbul/ başvuru adresi üzerinden yapılacaktır.

Görüşme/Mülakat yeri ise İstanbul İştirakler Müdürlüğü olarak bildirildi.

Başvurular için ikamet şartları bulunuyor

Adaylarda aranan ortak şartlar

T.C. Vatandaşı olmak

Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak

Sabıka kaydı bulunmamak

En Az ilköğretim mezunu olmak (Cankurtaran Şefi İçin En az ilköğretim mezunu olmakla birlikte lise veya üniversite mezunu tercih sebebi olacaktır.

Kaynak:Kamu Bülteni