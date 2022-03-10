İstanbul Ticaret Borsası Aracılık Eğitimi ve Sınavı tarihleri? Sınav ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Borsa Aracılık Eğitimi ve Sınavı yapılacağı duyuruldu.



İSTANBUL TİCARET BORSASI'NDAN DUYURU

BORSA ARACILIK EĞİTİMİ VE SINAVI YAPILACAKTIR



Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları çerçevesinde aracılık eğitimi ve sınavı yapılacaktır.

1- Eğitim ve sınava girecek adaylarda;

Borsa Ajanlığı için;

a- En az lise veya dengi bir okul bitirmiş olmak,

b- İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

c- 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,

d- En az 3 yıldır borsa üyesi olmak yahut en az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış olmak veya en az üç yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek,

Şartları aranmaktadır.

2- İbraz Edilecek Belgeler:

a- En az lise veya dengi bir okul diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b- Adli sicil kayıt belgesi,

c- Son altı ay içinde çekilmiş dört adet fotoğraf.

3- Aracılık eğitimine girmek isteyenlerin bizzat kendileri, bir dilekçe ile 08 Nisan 2022 günü saat 17:00'a kadar Borsa Genel Sekreterliğine başvurmaları ve dilekçe ekine yukarıda belirtilen belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi Evrak Servisinden temin edilebilecektir.

Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere tüm haklarını kaybetmiş sayılırlar.

4- Aracılık Eğitim ve Sınavı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binası'nda yapılacaktır.