İstanbul Asfalt Fabrikası personel alımı ilanı/ Başvurular başladı mı?

İstanbul Asfalt Fabrikaları bünyesinde istihdam edilecek 50 daimi kadın işçi için başvurular yarın başlıyor. En az ilköğretim mezunu olma şartı aranan başvuruda işçiler Otobüs şoförü daimi kadrosunda istihdam edilecektir. Alınacak personeller İstanbul genelinde istihdam edilecektir. 2 yıl deneyim şartı var.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 3 Şubat 2022’de başlayacak olup son gün 4 Şubat 2022’dir

Başvuru adresi

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru https://kariyer.ibb.istanbul/ adresine yapılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar

Kadın olmak

En az 160 cm boya sahip olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış olmak

Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak

En az 2 yıl E sınıfı sürücü veya yeni D belgesine sahip olmak

Esnek çalışma saati engeli bulunmamak

Şoför personel olarak çalışabileceğine dair ‘’Sağlık Kurulu Raporu’’ alabilir olmak

Adli sicil veya cezai soruşturması bulunmamak

Son üç yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış olmak.

kaynak:kamu bülteni