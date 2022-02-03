İstanbul Asfalt Fabrikası personel alımı ilanı/ Başvurular başladı mı?
Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. İstanbul Asfalt Fabrikası'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
İstanbul Asfalt Fabrikaları bünyesinde istihdam edilecek 50 daimi kadın işçi için başvurular yarın başlıyor. En az ilköğretim mezunu olma şartı aranan başvuruda işçiler Otobüs şoförü daimi kadrosunda istihdam edilecektir. Alınacak personeller İstanbul genelinde istihdam edilecektir. 2 yıl deneyim şartı var.
Başvuru Tarihleri
Başvurular 3 Şubat 2022’de başlayacak olup son gün 4 Şubat 2022’dir
Başvuru adresi
Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru https://kariyer.ibb.istanbul/ adresine yapılacaktır.
Başvuru için gerekli şartlar
Kadın olmak
En az 160 cm boya sahip olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış olmak
Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak
En az 2 yıl E sınıfı sürücü veya yeni D belgesine sahip olmak
Esnek çalışma saati engeli bulunmamak
Şoför personel olarak çalışabileceğine dair ‘’Sağlık Kurulu Raporu’’ alabilir olmak
Adli sicil veya cezai soruşturması bulunmamak
Son üç yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış olmak.
kaynak:kamu bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12