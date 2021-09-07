İŞKUR Üzerinden MEB Okullara 4334 Personel Alımı yapacak

MEB okullara 4334 personel alacağını duyurdu. Alımlar işkur üzerinden olacak. Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nasıl olacak? Başvuru şartları neler? Yaş Sınırı var mı? Detaylar Haberimizde...

MEB Okullara 4334 İŞKUR TYP Personel Alımı Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı toplum yararına programları kapsamında personel alımları yapmaya devam ediyor.

Başvuru Şartları;

18 yaşını tamamlamamış olmak, erkek adayların askerliğini yapmış bulunmaması gerekmektedir.

Arşiv sonucu olumlu olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarından emeklilik yaşlılık aylığı almıyor olmak, adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir, adaylar görevini yapmasına sağlık açısından engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir hastalığı olmaması gerekmektedir, emekli olmamak, emekli şartlarını taşımamak, 50 yaşını doldurmamış olmak.

En az ilkokul mezunu olmak şartlarına sahip adaylar başvurularını yapabileceklerdir.

Aşağıda verilen başvuru ekranından diğer şehirleri sorgulama yaparak ilanlara ulaşabilirsiniz. Başvuruda bulunacak kişiler için alımlar hangi illere alınacağı konusunda yapılan açıklamada Gaziantep ve Ankara Büyükşehir bünyelerine alınacakları açıklandı.

Başvuru için gereken belgeler;

Kimlik fotokopisi, mezuniyet belgesi, adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair belge son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı kayıt örneği, diploma fotokopisi, aile durum bildirimi, askerlik durum belgeleri gerekiyor.

Başvuru şekli ve tarihi;

Başvuru şartlarını taşıyan ve gereken belgelere sahip adaylar başvuruları başlamış olup 5 Eylül 2021 tarihinde bitmiş olacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan ve gereken belgelere sahip adaylar başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden linke girerek yapabileceklerdir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İlanda posta ve başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Kaynak:kamupersonelialim.com