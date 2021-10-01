İşkur Personel Alımları İşkur Personel Alımı Yapacağını Duyurdu!

İŞKUR personel alımı ilanı duyurdu.Herkesin dört gözle beklediği başvuru şartları ve alımın yapılacağı meslekler neler?

İŞKUR PERSONEL ALIMI

İŞKUR, ülkemizde işsizlerin istihdamı denildiğinde akla gelen ilk kurum ve kuruluşlardan biri. Her gün eklenen yeni ilanlarla da iş arama kapsamını genişleten İŞKUR‘da milyonlarca işsiz vatandaş ikamet ettiği şehirde kendi niteliklerine uygun işi bulabiliyor, böylelikle gelir kapısını aralayabiliyor. İŞKUR üzerinde meslek bazında çıkan arama sonuçlarına göre ise en çok alım yapılan meslek grupları görüntülenebiliyor. İşte en güncel sonuçlara göre İŞKUR sistemi üzerinde 81 ilden en çok işçi, eleman, personel alan meslekler…

İŞKUR sistemi üzerinde görüntülenebilen ve en çok alımın yapıldığı meslekler aşağıdaki şekilde:

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL): 28533 kişi

SATIŞ DANIŞMANI/UZMANI: 3865 kişi

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 3767 kişi

GARSON (SERVİS ELEMANI): 2877 kişi

En çok alımın yapıldığı bu dört meslek grubundan Türkiye geneli toplam 39 bin 42 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR’da iş başvurusu yapmak istenildiğinde öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Ardından kayıt olunan bilgilerle sisteme giriş yapıldıktan sonra ikamet edilen şehir ve aranan meslek girilerek çıkan sonuçlara göre başvuru işlemleri gerçekleşebiliyor.

kaynak:kamupersoneli.net