İşkur ile TYP alımları başladı mı?

Duyurulan ilanla çevre temizliği görevinde istihdam edilecek 600 vatandaş Erzincan Üzümlü Kaymakamlığı tarafından istihdam edilecektir. TYP kapsamında alınacak bu personeller kaymakamlık tarafından görevlendirilecektir.

Alım Ahıska Türklerine

Kaymakamlık yapılacak alımın Ahıska Türklerine yönelik olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alımların Üzümlü’de yaşayan Ahıska Türkü soydaşlarımıza yönelik olduğu duyuruldu.

Alımlar liste yöntemiyle yapılacak.

Başvuru tarihleri

24 Şubat 2022’de başlamış olup son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022’dir. Seçim saati olarak ise 1 Mart 2022 saat 00.00 olarak duyuruldu.

2022 TYP Katılım Şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp başvuru sayfasına gidebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz ili seçip ara tuşuna basarak başvuru işlemine geçebilirsiniz.

Başvuru için tıklayın

Kaynak:Kamu Bülteni