İşkur 6 Şehirde 3438 TL Maaşla Personel Alımı Yapıyor

İşkur 6 ilde 3438 tl maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. İşkur personel alım şartları neler? Başvurular Ne zaman? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?



İŞKUR üzerinden iş arayanlar için 6 şehir hız kesmeden ilanlar yayınladı. Paylaşılan son ilanda İŞKUR İEP kapsamında 6 farklı şehir personeller alınacağı kamuoyuna ilana çıkarıldı. Alımı yapılacaklar tam zamanlı çalışma durumunda alacakları maaş 3438 TL olarak hesaplanmıştır.

Alımı Yapılacak Şehir Listesi

Liste haricinde diğer şehirler yayınlandıkça aralıklarla sunuyoruz. Başvuruda bulunacaklar için alımı yapılacak şehirler olarak Düzce, Çanakkale, Batman, Muğla, Kocaeli ve Sakarya illeri olmak üzere toplamda 6 farklı il kapsamına İŞKUR İEP kamu personeli alınacak.



Genel Alınacak Unvanlar

Alımı yapılacak unvanlar olarak büro memuru, satış danışmanı veya uzmanı, bilgi işlem destek elemanı, ameliyathane hizmetleri sağlık teknikeri ve konfeksiyon işçileri alınacaktır.

Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular haberimizin en altında yer alan başvuru adres üzerinden online olarak aranan şartları taşıyan adaylar müracaatlarını tamamlaya bilecektir.

Adaylar için her ile ayrı başvuru son tarihi belirlenmiş olup son başvurular belirtilen “Başvuru Ekranı” üzerinden başvuru yapacağı ilin son başvuru tarihine göre başvurularını gerçekleştire bileceklerdi.



Yararlanma Şartları

Başvuruda bulunacaklar için işe başvuru yapacak kişinin kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

Müracaat son tarihi itibari ile 15 yaşını geçmiş olma şartı aranıyor.

Başvuruda bulunacak kişinin işveren sahibi ile herhangi bir akrabalık ilişkisinin bulunmaması gerekiyor.

Daha önce hiçbir zaman alınacak iş yeri adresinde çalışmamış olması gerekmektedir.

Son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma şartı aranmaktadır.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olma şartı aranıyor.



Başvuruda Giderler

İşbaşı Eğitime başvuruda bulunacak kişi eğer anne ise ve 2-5 yaş arası çocuklar için 400 TL bakım desteği ödenecektir. Ek olarak genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de kurum tarafından karşılanacaktır.

Adaylar verilen bu adres üzerinden başvuru yapacak. https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3