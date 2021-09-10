İŞKUR 38 ilde 1453 Kamu personeli alımı yapacak! Nasıl başvuru yapılır? Hangi İllerde Alım Yapacak?

Bu aralar sık sık kamu personeli ilanı yayınlayan İŞKUR bu seferde 38 ilde 1453 kamu personeli alımı ilanını yayınladı? Yayınlanan ilanın hangi il ve kadrolarda olduğu merak uyandırdı. İş arayanlar için haberimizde ilan detaylarına yer verdik. Hangi illerde alım yapılacak? Alımlar hangi pozisyonlarda yapılacak? İlana kimler başvuru yapabilir? İlana başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Nasıl başvuru yapılır

Başvurular İŞKUR sitesinden online olarak yapılacaktır. İŞKUR sayfasından online olarak yada en yakın İŞKUR şubesine giderek ilana başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yapmak için:https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

Personel alımı yapılacak iller:

Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde illerinde alım yapılacak.

Alım yapılacak pozisyonlar:

İşkur TYP personeli alacak adaylar çevre düzenlemesi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım onarım kadrolarında görev alacaklardır.

Başvuru şartları:

İlanlara başvuru yapacak olan adaylarda aranan bazı şartlar var. Bu şartlar 18 yaşını doldurmuş olmak ve 50 yaşını bitirmemiş olmak. Emekli olmamak veya emekli aylığı almamak. İlanı yayınlanan il veya ilçede ikamet ediyor olmak. Alınacak olan pozisyonda görevini yapmaya engel bir durumunun olmaması.