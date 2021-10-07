İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu, 130 bin personel alımı yapacak. 130 bine yakın açık iş pozisyonu için ilan açan İŞKUR, hızlı bir şekilde uygun personel alımı için harekete geçti. İŞKUR'un açık iş pozisyonu için ilan açmasıyla birlikte araştırmalar hızlandı Peki, İŞKUR hangi alanlara personel alımı yapacak? İşte detaylar...

130 Bin Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde personel alımı yapabilmek için harekete geçti. 9 aylık dönemde salgın koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratan ve bu sayıyla rekora ulaşan İŞKUR, çok sayıda kişinin özel sektöre yerleşmesini sağladı. Şimdi ise hızlı bir şekilde uygun personel alımı için harekete geçen İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünde, perakende-ticaret, imalat-toptan, konaklama-yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma ve depolama gibi alanlar listenin başında yer alıyor.

İmalat ve Toptan Listenin Başında

Bu yıl teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında ise işçi başına aylık olarak en az altıncı bölgede 1234 lira, diğer bölgelerde de 733 lira teşvik uygulanıyor. Son bir yıl içerisinde istihdamda en yüksek artış ise sağlık hizmetleri, bina inşaatı, konaklama, giyim eşyaları ile perakende ve ticarette yaşandı.

130 Bin Açık İş İlanı

Bilindiği gibi İş Kanunu'na göre çalıştırılacak sürekli, geçici ve mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığıyla sağlanıyor. İşçi alım ilanları ise kurumun internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yer alıyor. Bugünden itibaren 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık iş ilanı listesinde ise perakende-ticaret, imalat-toptan, konaklama-yiyecek hizmetleri ile inşaat-ulaştırma ve depolama başta geliyor.