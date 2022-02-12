İmam alımları ne zaman? İşte detaylar...

İmam alımına dair tarihler henüz netlik kazanmadı. Ancak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 7 bin 800 imam ataması duyurusunu yapmasının hemen ardından, imam alımına ilişkin konu başlıkları merak edildi. Özellikle imam hatip okulları mezunlarının yakından ilgilendiği bu meslek grubuna ait atamaların Ramazan ayına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ali Erbaş'ın resmi açıklamasında, "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız" ifadeleri yer aldı. Tarihler netlik kazanır kazanmaz haberimize ekleme yapılacak, okuyucularımız bahsi geçen konuda bilgilendirilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM ALIMI ŞARTLARI 2022

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibarıyla unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2021 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleĢmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece tek unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

İmam alımı ne zaman başlayacak 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı İmam alımı şartları 2022

İMAM MAAŞI NE KADAR 2021? İMAM VE VAİZ MAAŞLARI KAÇ TL?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur ve emekli maaş zammı ile birlikte 15 2021 tarihinden itibaren imam ve vaizlerin alacağı maaşlar da yüzde 7.36 oranında zamlı olacak.

Bölge Gündem