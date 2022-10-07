İDÜ personel alımı başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022/1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel

statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak

suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma

Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

4. Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS B grubu

KPSS(P93), Lise mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

İlan Yayım Tarihi 05.10.2022

Başvuru Başlangıç Tarihi 05.10.2022

Son Başvuru Tarihi 19.10.2022 (Saat 17:30’a kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 27.10.2022

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 11.11.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet

Sitesi https://pdb.idu.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi

içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi - Rektörlük,

Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140

Karabağlar/İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz

sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 93 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.

A. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

1. Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)

2. Özgeçmiş,

3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında

“Belgenin Neden Verileceği” alanının “Devlet Memuriyeti” olarak doldurulması gerekmektedir.)

8. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

9. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.

10. Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

11. Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri

içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı/onaylı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet

dökümünde ise e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

kaynak:kamu alımları